Майгуров: пробы россиян на ЧМ-2017 могли вскрыть

https://news.ru/storage/news/2c892cca86915210e39c303928667994/34be5dda-09bd-4efc-a73a-a9f82ad83f24_850.jpg imago sportfotodienst/Global Look Press

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что пробы пяти российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года могли вскрыть сотрудники Международного союза биатлонистов (IBU).

«Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог вскрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Он добавил, что дело о допинге российских биатлонистов проходит «дополнительной линией» в расследовании по отношению к бывшему руководителю IBU Андерсу Бессебергу и экс-генеральному секретарю организации Николь Рёш.

«Английский адвокат Джонатан Тейлор (глава независимой комиссии, рассматривающей обвинения в адрес IBU. — Ред.) сказал, будто у него еще очень много материалов, в том числе и по нам», — заключил он.

12 декабря австрийская полиция предъявила обвинения пятерым спортсменам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Никаких доказательств по делу представлено не было.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.