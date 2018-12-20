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Майгуров: пробы россиян на ЧМ-2017 могли вскрыть

imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что пробы пяти российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года могли вскрыть сотрудники Международного союза биатлонистов (IBU).

«Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог вскрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Он добавил, что дело о допинге российских биатлонистов проходит «дополнительной линией» в расследовании по отношению к бывшему руководителю IBU Андерсу Бессебергу и экс-генеральному секретарю организации Николь Рёш.

«Английский адвокат Джонатан Тейлор (глава независимой комиссии, рассматривающей обвинения в адрес IBU. — Ред.) сказал, будто у него еще очень много материалов, в том числе и по нам», — заключил он.

12 декабря австрийская полиция предъявила обвинения пятерым спортсменам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Никаких доказательств по делу представлено не было.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.


#сборнаяРоссии #биатлон
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