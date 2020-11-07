«Всё происходит ярко»: Лопырёва поддержала Дзюбу

https://static.news.ru/photo/67047e72-2221-11eb-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: opyrevavika/instagram.com

Российская модель Виктория Лопырёва приняла сторону игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в скандале с его видео. По её словам, футболист является хорошим другом, который помогает и в благотворительных проектах.

Модель на своей странице в Instagram отметила , что 8 ноября Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:1) доказал, что является настоящим капитаном сборной России.

У ярких людей всё происходит ярко, — написала Лопырёва.

Она также задалась вопросом, почему в этой скандальной истории россиян волнует содержание видео, а не то, каким образом случилась его утечка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда порнофильмов Елена Беркова готова вернуться к старой работе ради съёмок с Артёмом Дзюбой. Кроме того, девушка заверила спортсмена, что на рекламных контрактах в секс-индустрии он сможет получить больше денег, чем играя в сборной России. Также девушка пожелала Дзюбе удачи и терпения, ведь всё в «его руках».