https://static.news.ru/photo/6b625b84-561a-11ea-a92b-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в масс-старте заключительного дня чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Мужская и женская гонки с общего старта пройдут 23 февраля.

Логинов снялся с масс-старта, — сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной РФ.

Как пояснил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, накануне итальянские правоохранители обыскали номер Логинова и Гараничева, изъяли ноутбук и телефон Логинова.

Как писал NEWS.ru, личный тренер Логинова Александр Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок по поводу допинга. Он считает, что у Логинова «уже накипело и ему надоело бороться».

22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли.