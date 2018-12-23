Логинов позвал братьев Бё в «однушку» в Саратов

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал высказывания норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бё в его адрес.
«Можете приехать в Саратов, пообщаться. В однушке со мной пожить, если девушка будет не против», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
На этапе Кубка мира в Нове-Место россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Логинов — уроженец Саратова. В местной ДЮСШ он начал заниматься спортом.
Как писал News.ru, легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова.