Логинов помечтал об Америке

Российский биатлонист Александр Логинов высказался по поводу поездки на североамериканские этапы Кубка мира в феврале 2019 года.
По словам Логинова, он был бы не против съездить в Америку и поучаствовать там в гонках. При этом биатлонист не хочет ничего планировать, так как впереди ещё этап в немецком Рупольдинге, где спортсмен собирается выложиться на максимум.
«Если рассуждать абстрактно, конечно же, хотелось бы поехать в Америку — я там никогда не был», — приводит слова Логинова РИА Новости.
Североамериканские этапы мировой серии пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.
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