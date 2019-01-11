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Логинов о победе: ничего особенного не чувствую

Александр Логинов Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов после победы в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира заявил, что не ощущает ещё победы.

«Да нет, ничего особенного не чувствую. Честно признаюсь, у меня ситуация была такая же, как и у девочек (усталость. — Ред.). На финишный круг хватило сил. Во время гонки были такие погодные условия, что хотелось стрелять чуть-чуть побыстрее», — сказал биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Логинов завоевал первое личное золото на этапах Кубка мира в карьере. Также победа Логинова — первая для сборной России в текущем сезоне.


#биатлон #АлександрЛогинов
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