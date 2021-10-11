«Липовые рекорды»: почему победа Валиевой вызвала агрессию у иностранцев

Вчерашняя юниорка Камила Валиева мощно начала карьеру во взрослых соревнованиях. На первом для себя международном турнире в качестве члена основной сборной России Валиева разобралась со всеми соперницами, попутно установив два мировых рекорда. Ещё раз: два мировых рекорда на первом взрослом старте! Впрочем, невероятное достижение 15-летней фигуристки порадовало не всех. Баллы ученицы Этери Тутберидзе назвали раздутыми, а рекорды липовыми. Что же не так с мировым достижением Камилы?

Рекорды с падениями

Камила Валиева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Несмотря на весьма приличный состав участников в женских соревнованиях — на Finlandia Trophy также поехали Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева — Валиева изначально считалась главным фаворитом состязаний. Однако турнир в Финляндии начался для ученицы Тутберидзе не лучшим образом. В короткой программе Камила завалила тройной аксель, что отбросило её на промежуточное второе место. Отставание от лидера Туктамышевой составило почти три балла.

Впрочем, уже в произвольной программе она смогла реабилитироваться. Более чем реабилитироваться. Фигуристка приземлила три четверных прыжка, причём два из них в каскаде: четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и ещё один каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер. Да, было падение на старте программы с тройного акселя, но оно в целом не смазало общего хорошего впечатления от проката.

Судьи тоже остались под впечатлением. Настолько, что поставили дебютантке взрослых соревнований целых 174,31 балла. Ранее лучшая «произволка» в мире принадлежала Александре Трусовой — 166,62. Но это не единственный рекорд, который покорился Валиевой. По сумме двух программ фигуристка превзошла лучшее достижение Алёны Косторной. 247,59 против 249,24 баллов.

Всё бы и неплохо, да только болельщики и некоторые журналисты недоумевают, как можно было поставить сразу два мировых рекорда с двумя падениями.

Крышесносные компоненты и надбавки

Но это не все претензии. Многие поклонники фигурного катания не понимают, за что Камиле поставили большие надбавки. К каскадным четверным прыжкам фигуристке добавили 3,80 и 3,33 балла, соответственно. Даже прыжки Трусовой так не оценивали. Ещё один дискуссионный момент: оценка за компоненты (вторая оценка в фигурном катании). У Камилы в Финляндии она составила 72,42 балла. Это действительно очень и очень щедрая оценка. Даже с учётом всех способностей талантливой Камилы. Обычно юные фигуристы на своих первых международных стартах не удостаиваются таких баллов.

Нападки на судей

Камила Валиева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Естественно, такие щедрые оценки не могли пройти мимо иностранной аудитории. Многие высказали возмущение происходящеим. В ряду первых был американский журналист Филипп Херш.

Я всё ещё ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трёхфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации. Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш.

Его позицию поддержали, в том числе многие иностранные болельщики.

— Так странно, они дают ей так много надбавок. Как можно после падения в произвольной и с тремя четверными превзойти четыре четверных Саши в произвольной программе? (@adam_sk8r)

— Но... она упала два раза? Ну... похоже, у нас уже есть олимпийский чемпион (@veggieweeb)

— Сегодня она побила мировой рекорд, а в следующий раз наверняка сломает бедро. Стоит ли оно того? Тем не менее я считаю её программы скучными и унылыми, а оценки неоправданно высокими (@Sk8fanK)

— Судьи, что вы творите? Это же просто смех. Липовый рекорд! (@Berit414)

Не Валиевой единой

Возмущение болельщиков понять можно. Для первого взрослого старта оценки действительно могут показаться высокими. Но тут проблема не конкретно в Валиевой и даже не в России. Проблема в том, что все эти надбавки, компоненты не имеют чёткого порядка. Никогда непонятно, за что тот или иной фигурист получил ту или иную оценку за компоненты. В этом отношении определяющим является фактор вкусовщины: нравится — не нравится. Однако это не отменяет того, что Камила по-настоящему была хороша в произвольной программе (даже с падением). В компонентном плане в том числе.

И раз уж на то пошло, то почему коллега из Америки не вспоминает Джейсона Брауна. У американского фигуристка в прямом смысле контент из прошлого века. Он вообще не делает четверных прыжков. Однако допотопная техническая база не мешает ему быть в числе лидеров мирового мужского одиночного катания и обыгрывать фигуристов, которые в своих программах выполняют несколько квадов. Так, например, на последнем «челенджере» в Финляндии Браун занял первое место, оставив позади россиян Мишу Коляду и Дмитрия Алиева. Как такое возможно, спросите вы. Легко. Джейсону помогают высочайшие баллы за компоненты. Но его компоненты никого не смущают.

Собственно, всё как всегда.