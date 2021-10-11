«Липовые рекорды»: почему победа Валиевой вызвала агрессию у иностранцев

Вчерашняя юниорка Камила Валиева мощно начала карьеру во взрослых соревнованиях. На первом для себя международном турнире в качестве члена основной сборной России Валиева разобралась со всеми соперницами, попутно установив два мировых рекорда. Ещё раз: два мировых рекорда на первом взрослом старте! Впрочем, невероятное достижение 15-летней фигуристки порадовало не всех. Баллы ученицы Этери Тутберидзе назвали раздутыми, а рекорды липовыми. Что же не так с мировым достижением Камилы?
Рекорды с падениями
Несмотря на весьма приличный состав участников в женских соревнованиях — на Finlandia Trophy также поехали Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева — Валиева изначально считалась главным фаворитом состязаний. Однако турнир в Финляндии начался для ученицы Тутберидзе не лучшим образом. В короткой программе Камила завалила тройной аксель, что отбросило её на промежуточное второе место. Отставание от лидера Туктамышевой составило почти три балла.
Впрочем, уже в произвольной программе она смогла реабилитироваться. Более чем реабилитироваться. Фигуристка приземлила три четверных прыжка, причём два из них в каскаде: четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и ещё один каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер. Да, было падение на старте программы с тройного акселя, но оно в целом не смазало общего хорошего впечатления от проката.
Судьи тоже остались под впечатлением. Настолько, что поставили дебютантке взрослых соревнований целых 174,31 балла. Ранее лучшая «произволка» в мире принадлежала Александре Трусовой — 166,62. Но это не единственный рекорд, который покорился Валиевой. По сумме двух программ фигуристка превзошла лучшее достижение Алёны Косторной. 247,59 против 249,24 баллов.
Всё бы и неплохо, да только болельщики и некоторые журналисты недоумевают, как можно было поставить сразу два мировых рекорда с двумя падениями.
Крышесносные компоненты и надбавки
Но это не все претензии. Многие поклонники фигурного катания не понимают, за что Камиле поставили большие надбавки. К каскадным четверным прыжкам фигуристке добавили 3,80 и 3,33 балла, соответственно. Даже прыжки Трусовой так не оценивали. Ещё один дискуссионный момент: оценка за компоненты (вторая оценка в фигурном катании). У Камилы в Финляндии она составила 72,42 балла. Это действительно очень и очень щедрая оценка. Даже с учётом всех способностей талантливой Камилы. Обычно юные фигуристы на своих первых международных стартах не удостаиваются таких баллов.
Нападки на судей
Естественно, такие щедрые оценки не могли пройти мимо иностранной аудитории. Многие высказали возмущение происходящеим. В ряду первых был американский журналист Филипп Херш.
Я всё ещё ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трёхфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации. Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш.
Его позицию поддержали, в том числе многие иностранные болельщики.
— Так странно, они дают ей так много надбавок. Как можно после падения в произвольной и с тремя четверными превзойти четыре четверных Саши в произвольной программе? (@adam_sk8r)
— Но... она упала два раза? Ну... похоже, у нас уже есть олимпийский чемпион (@veggieweeb)
— Сегодня она побила мировой рекорд, а в следующий раз наверняка сломает бедро. Стоит ли оно того? Тем не менее я считаю её программы скучными и унылыми, а оценки неоправданно высокими (@Sk8fanK)
— Судьи, что вы творите? Это же просто смех. Липовый рекорд! (@Berit414)
Не Валиевой единой
Возмущение болельщиков понять можно. Для первого взрослого старта оценки действительно могут показаться высокими. Но тут проблема не конкретно в Валиевой и даже не в России. Проблема в том, что все эти надбавки, компоненты не имеют чёткого порядка. Никогда непонятно, за что тот или иной фигурист получил ту или иную оценку за компоненты. В этом отношении определяющим является фактор вкусовщины: нравится — не нравится. Однако это не отменяет того, что Камила по-настоящему была хороша в произвольной программе (даже с падением). В компонентном плане в том числе.
И раз уж на то пошло, то почему коллега из Америки не вспоминает Джейсона Брауна. У американского фигуристка в прямом смысле контент из прошлого века. Он вообще не делает четверных прыжков. Однако допотопная техническая база не мешает ему быть в числе лидеров мирового мужского одиночного катания и обыгрывать фигуристов, которые в своих программах выполняют несколько квадов. Так, например, на последнем «челенджере» в Финляндии Браун занял первое место, оставив позади россиян Мишу Коляду и Дмитрия Алиева. Как такое возможно, спросите вы. Легко. Джейсону помогают высочайшие баллы за компоненты. Но его компоненты никого не смущают.
Собственно, всё как всегда.