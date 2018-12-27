Легкоатлету Лысенко поможет иностранный адвокат

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российскому прыгуну в высоту Даниилу Лысенко будет оказывать юридическую помощь иностранный адвокат.
«Юридическую поддержку спортсмену оказывает опытный иностранный адвокат», — цитирует Шляхтина «Известия».
Руководитель ВФЛА отметил, что главный тренер спортсмена Евгений Загорулько находится «не в лучшем расположении духа» в связи с инцидентом. Также Шляхтин подчеркнул, что ВФЛА делает всё, чтобы помочь Лысенко в данной ситуации.
Россиянин Даниил Лысенко был отстранён Международной федерацией лёгкой атлетики (IAAF) по причине нарушения антидопинговых правил. Спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, поскольку не заполнял информацию о своём местонахождении в системе ADAMS.
Ранее News.ru сообщал, что российские лыжники дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.