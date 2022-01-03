Ласицкене обратилась в World Athletics с заявкой о нейтральном статусе

Российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на предоставление нейтрального статуса. Она намерена принять участие в этапе Гран-при World Athletics 28 января в Карлсруэ (Германия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса. К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке её заявки, — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что взнос за оформление статуса Ласицкене внесла ещё в декабре. Для спортсменов в возрасте старше 20 лет его размер составляет $250.

Ранее стало известно, что американский журнал Track and Field назвал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту в 2021 году. Российская спортсменка получила этот титул в шестой раз и сравнялась со своей коллегой из Болгарии Стефкой Костадиновой. Она уступает только румынской спортсменке Йоланде Балаш.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, в свою очередь, назвал Ласицкене лучшей спортсменкой России среди женщин. Завоёванную прыгуньей золотую медаль на Олимпиаде в Токио он назвал исторической.