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Ласицкене обеспокоена ситуацией с РУСАДА

Мария Ласицкене Сергей Булкин/News.ru

Мария Ласицкене

спорт [ версия для печати ]

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что обеспокоена ситуацией, связанной с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Глава РУСАДА Юрий Ганус выразил беспокойство по вопросу доступа к данным московской лаборатории, который необходимо обеспечить до 31 декабря.

«Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории РФ будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что в таком случае будет тренироваться и жить на сборах в той стране до тех пор, пока ситуация с РУСАДА не нормализуется. Спортсменка подчеркнула, что речь не идёт о смене гражданства. Она также выразила надежду на разрешение данной ситуации положительно.

«Пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду», — подытожила она.

Исполком ВАДА, который проходил 20 сентября, вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря 2018 года специалисты международной организации получат доступ к данным московской лаборатории. Однако эксперты ВАДА не смогли завершить работу, поскольку российское оборудование не было сертифицировано соответствующим образом.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель РУСАДА Юрий Ганус попросил помощи у президента РФ Владимира Путина в решении данного вопроса.


#РУСАДА #легкаяатлетика #МарияЛасицкене #ВАДА
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