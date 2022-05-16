Кубинская волейболистка покинет «Уралочку» после расистского скандала Волейболистка Монталво покинет «Уралочку» из-за оскорблений тренера Воронкова

Айлама Сесе Монтальво / Фото uralochkantmk/vk.com/Волейбольный клуб «Уралочка»

Директор екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко заявила, что кубинская волейболистка Айлама Монтальво покинет клуб, передаёт «Р-Спорт». Ранее тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал волейболистку «обезьяной».

Также команду покинут Татьяна Куликова и Вера Костючик, — сообщила директор клуба.

При этом сама кубинка заявила, что не держит обиду на Воронкова, а инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у тренера.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза попала в прямой эфир.

Ранее Айлама Монтальво заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, который в перерыве матча команд назвал её «обезьяной». По словам волейболистки, он потерял контроль над своим ненасытным эго.