«Крылья» подпишут Самедова 14 января

https://news.ru/storage/news/8d5dcde5bd8a97ce1669d4039e978029/b5fe99ea-d754-44ff-9a98-fa0547fb0a1b_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Самедов

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» планирует подписать контракт с российским полузащитников и экс-игроком столичного «Спартака» Александром Самедовым 14 января.

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ планирует объявить о подписании контракта с Александром Самедовым 14 января после того, как футболисты пройдут медицинский осмотр», — приводит слова генерального директора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова ТАСС.

Шашков также отметил, что-то же самое касается других новичков команды.

Самедов является воспитанником «Спартака». Он дебютировал в составе команды в 2002 году. С 2005-го по 2017-й хавбек выступал за другие московские клубы — «Локомотив», «Москва» и «Динамо», а в 2017-м вернулся в «Спартак».

Вместе с командой он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка. Самедов провёл за «красно-белых» 109 матчей и забил 15 мячей.