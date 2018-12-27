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Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS

Александр Крушельницкий Петр Ковалев/ТАСС

Александр Крушельницкий

спорт [ версия для печати ]

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу его четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», — приводит слова агента кёрлингиста Андрея Митькова ТАСС.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля текущего года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.


#АлександрКрушельницкий #керлинг
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