Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS

https://news.ru/storage/news/778bb30e3007e66e65baa949753db3e3/a496d8f3-2f24-4efa-94b1-84ad8b6ff804_850.jpg Петр Ковалев/ТАСС

Александр Крушельницкий

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу его четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», — приводит слова агента кёрлингиста Андрея Митькова ТАСС.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля текущего года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.