Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу его четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», — приводит слова агента кёрлингиста Андрея Митькова ТАСС.
CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля текущего года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.
На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.