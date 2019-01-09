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Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS

Александр Крушельницкий Владимир Песня/РИА Новости

Александр Крушельницкий

спорт [ версия для печати ]

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий обратился за финансовой помощью в рассмотрении апелляции, которую он подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о нарушении им антидопинговых правил.

«Несмотря на поданный в ICAS (International Council of Arbitration for Sport. — Ред.) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы (11 января. — Ред.) необходимо оплатить пошлину — 1 тысячу швейцарских франков», — сказал агент Крушельницкого Андрей Митьков ТАСС.

Митков подчеркнул, что денег для оплаты апелляции пока нет, самостоятельно спортсмен оплатить её не сможет. Агент отметил, что в случае оплаты дело будет открыто, а запрос о продлении срока предоставления позиции будет направлен во Всемирную федерацию кёрлинга (WCF).

«Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Александру финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», — заключил Митьков.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний (милдронат). Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля 2018 года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Крушельницкий обратился за помощью в Генеральную прокуратуру.


#АлександрКрушельницкий #керлинг #CAS
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