Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS

https://news.ru/storage/news/673f3a04955d13bdc1b2bca1cb36763f/1a1e9f0d-7b67-42bf-bb79-04edf44528bb_850.jpg Владимир Песня/РИА Новости

Александр Крушельницкий

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий обратился за финансовой помощью в рассмотрении апелляции, которую он подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о нарушении им антидопинговых правил.

«Несмотря на поданный в ICAS (International Council of Arbitration for Sport. — Ред.) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы (11 января. — Ред.) необходимо оплатить пошлину — 1 тысячу швейцарских франков», — сказал агент Крушельницкого Андрей Митьков ТАСС.

Митков подчеркнул, что денег для оплаты апелляции пока нет, самостоятельно спортсмен оплатить её не сможет. Агент отметил, что в случае оплаты дело будет открыто, а запрос о продлении срока предоставления позиции будет направлен во Всемирную федерацию кёрлинга (WCF).

«Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Александру финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», — заключил Митьков.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний (милдронат). Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля 2018 года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Крушельницкий обратился за помощью в Генеральную прокуратуру.