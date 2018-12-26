Круглов уважает выбор Шипулина

Экс-биатлонист сборной России, призёр Игр в Турине Николай Круглов считает, что Антон Шипулин вправе принимать те решения, которые считает правильными.
«Мне искренне жаль, что Антон принял такое решение. Жаль, как человеку, непосредственно связанному с биатлоном, как болельщику и как бывшему партнёру по команде. Уверен, он не сказал своего последнего слова, но я уважаю его выбор и принимаю его. Антон вправе принимать то решение, которое считает нужным и правильным», — сказал Круглов корреспонденту News.ru.
Во вторник Шипулин объявил об окончательном уходе из профессионального спорта.
Ранее в разговоре с News.ru личный тренер биатлониста Андрей Крючков заявил, что Шипулин может ещё вернуться.