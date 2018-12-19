Кричавший «Слава Украине!» на ЧМ хорват купит 300 свиней

https://news.ru/storage/news/f5bee0ee8d58e67d8e77d7a27074bc35/09107ef9-20ea-4609-afd2-4abe4568f055_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Домагой Вида (слева)

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида рассказал о собственном бизнесе.

«1 января я открываю свиноферму. Это местная чёрная свинья. Раньше у меня было 200 штук, теперь я хочу увеличить их количество до 500», — приводит слова Виды 24sata.

Футболист добавил, что у него есть также несколько ресторанов, так что мясо с фермы пойдёт именно туда.

Вида на чемпионате мира в России помог своей команде дойти до финала. На мундиале он забил мяч и отдал одну результативную передачу. Среди российских болельщиков он прославился, попав на видео после одного из матчей. Вида повторял фразу «Слава Украине!», которую сочли проявлением русофобии.

Как писал News.ru, «Спартак» расстанется с Ерёменко.