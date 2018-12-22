Победивший на ЧР фигурист отказался усложнять программы

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Максим Ковтун

Чемпион России — 2018 фигурист Максим Ковтун рассказал о планах на тренировочный процесс перед чемпионатом Европы.

«Речи про усложнение программ сейчас нет. Соперники будут тяжёлыми», — цитирует спортсмена ТАСС.

Он добавил, что не стоит учить новые элементы посреди соревновательного сезона.

За свои прокаты накануне Ковтун получил 281,59 балла. Серебро досталось Михаилу Коляде (268,40), бронза — Александру Самарину (265,49). Эта победа стала для 23-летнего Ковтуна четвёртой в карьере.

Чемпионат России завершится 23 декабря.

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