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Победивший на ЧР фигурист отказался усложнять программы

Максим Ковтун Maksim Konstantinov/Global Look Press

Максим Ковтун

спорт [ версия для печати ]

Чемпион России — 2018 фигурист Максим Ковтун рассказал о планах на тренировочный процесс перед чемпионатом Европы.

«Речи про усложнение программ сейчас нет. Соперники будут тяжёлыми», — цитирует спортсмена ТАСС. 

Он добавил, что не стоит учить новые элементы посреди соревновательного сезона.

За свои прокаты накануне Ковтун получил 281,59 балла. Серебро досталось Михаилу Коляде (268,40), бронза — Александру Самарину (265,49). Эта победа стала для 23-летнего Ковтуна четвёртой в карьере.

Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Тарасова одарила Медведеву.


#фигурноекатание #МаксимКовтун
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