https://static.news.ru/photo/af41cb64-1a97-11ea-a104-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что другие страны могут равняться на Россию в вопросах антидопинговой работы.

Несколько лет назад мы реформировали российский спорт, заменив многих руководителей. Минспорт регулярно отчитывается, мы выполняем все функции. Мы обеспечили антидопинговую организацию бюджетом. Лаборатория с июня не является подведомственной Минспорту организацией, подписали декларацию независимости. Мы можем быть эталоном для многих стран с точки зрения антидопинговой организации, — сказал Колобков на пресс-конференции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также было принято решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.