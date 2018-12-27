Колобков провёл встречу с дирекцией Универсиады

Министр спорта РФ Павел Колобков провёл заседание Наблюдательного совета АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».
В ходе встречи обсуждались вопросы финансового обеспечения, а также результаты деятельности Дирекции по подготовке к Универсиаде. В заседании принимали участие замминистра спорта Наталья Паршикова, гендиректор Универсиады Максим Уразов, а также президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.
«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.
Зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.