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Колобков провёл встречу с дирекцией Универсиады

Министр спорта Павел Колобков Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Министр спорта Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта РФ Павел Колобков провёл заседание Наблюдательного совета АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

В ходе встречи обсуждались вопросы финансового обеспечения, а также результаты деятельности Дирекции по подготовке к Универсиаде. В заседании принимали участие замминистра спорта Наталья Паршикова, гендиректор Универсиады Максим Уразов, а также президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.

Зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.


#ПавелКолобков #министерствоспорта
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