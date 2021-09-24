Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону

Биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич, несмотря на два промаха, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Второе место заняла югорчанка Кристина Резцова, а замкнула тройку лучших Наталья Гербулова из Красноярского края.

Казакевич показала лучший ход и преодолела дистанцию 7,5 км за 21.20,4 секунды. Резцова отметилась чистой стрельбой и уступила лидеру 6,7 секунды, а Гербулова (1 промах, +23,1 секунды) ворвалась в тройку лучших на последнем круге и стала единственной спортсменкой, попавшей на подиум в обеих личных гонках чемпионата России.

Восстанавливающаяся после травмы Ульяна Нигматуллина показала четвёртый результат, а также в шестёрку лучших пробились Екатерина Носкова и победительница индивидуальной гонки в Тюмени Лариса Куклина.

Как сообщалось ранее, в Тюмени в рамках летнего чемпионата России по биатлону прошло заседание тренерского совета. Как стало известно NEWS.ru, в ходе него были одобрены критерии отбора в национальную команду, предложенные старшими тренерами сборной Юрием Каминским и Михаилом Шашиловым.