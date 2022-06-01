Касаткина победила Кудерметову в российском четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина / Фото Rob Prange/Keystone Press Agency

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Матч продлился два сета, соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

Игра завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу Касаткиной, которая допустила две двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов и совершила 16 виннерсов. Для 25-летней россиянки это первый выход в полуфинал турнира Большого шлема в карьере.

Соперница по полуфиналу для Касаткиной определится в поединке Иги Швентек из Польши с представительницей США Джессикой Пегулой. Матч начнётся 1 июня в 15:40 по московскому времени.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью NEWS.ru рассказал, что любая из участниц 1/4 финала «Ролан Гаррос» может выиграть турнир. По его мнению, соперницы играют примерно на одинаковом уровне, поэтому и шансы на победу у них равные.