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Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели

Массимо Каррера (справа) Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера (справа)

спорт [ версия для печати ]

Московский «Спартак» отреагировал на комментарии болельщиков, которые выразили недовольство отсутствием фотографии бывшего главного тренера клуба Массимо Карреры в галерее из 136 фото с лучшими моментами 2018 года.

Изначально Карреры не было ни на одном снимке, но спустя время из-за критики в Twitter «красно-белые» добавили фото итальянца.

Руководство команды уволило Карреру в конце октября 2018 года. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл «красно-белых» к золоту чемпионата России сезона 2016/17.

Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ.


#футбол #Спартак #МассимоКаррера
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