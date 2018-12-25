Каррере отказали в лучших фото «Спартака» и пожалели

https://news.ru/storage/news/5b58504ebc59e1b8b6be52b2195cfb76/2c41d0df-a11c-42f4-9622-afee08895e3e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера (справа)

Московский «Спартак» отреагировал на комментарии болельщиков, которые выразили недовольство отсутствием фотографии бывшего главного тренера клуба Массимо Карреры в галерее из 136 фото с лучшими моментами 2018 года.

Уходящий 2018-й запомнится нам яркими моментами: домашней победой в дерби над «Локомотивом», «камбэком» в еврокубковом матче против «Рейнджерс», выходом в четвертьфинал ОЛИМП — Кубка России... pic.twitter.com/Uuad129f4v — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 декабря 2018 г.

Изначально Карреры не было ни на одном снимке, но спустя время из-за критики в Twitter «красно-белые» добавили фото итальянца.

Руководство команды уволило Карреру в конце октября 2018 года. Его место занял Олег Кононов. Итальянец привёл «красно-белых» к золоту чемпионата России сезона 2016/17.

Как писал News.ru, скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ.