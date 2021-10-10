Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами

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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла турнир Finlandia Trophy. На турнире в Финляндии спортсменка установила два мировых рекорда.

За произвольную программу ученица Тутберидзе набрала 174,31 балла, а в общей сумме — 249, 24 балла. Тем самым Валиева установила новый мировой рекорд в произвольном номере и по сумме двух программ.

На второй строчке расположилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она набрала 233,30 балла. Замкнула тройку лидеров Алёна Косторная. Ученица Тутберидзе за две программы получила 218,83 балла.

Предыдущий мировой рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой — 166,62 балла. А по сумме баллов лидировала Алёна Косторная — 247,59 балла.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Набрав 81,53 балла, спортсменка установила личный рекорд.