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«КАМАЗ-мастер» выиграла первый этап «Дакара»

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу на первом этапе ралли «Дакар-2019» в зачёте грузовиков.

На соревнованиях, которые проходят в Перу, экипаж под руководством Эдуарда Николаева преодолел расстояние между городами Лима и Писко за 1 час 9 минут и 5 секунд. В первую тройку также попали команды Iveco во главе с голландцем Тоном ван Генугтеном и аргентинцем Федерико Вильягрой, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, участница «Дакара-2019», мотогонщица Анастасия Нифонтова назвала церемонию открытия соревнований «трындецом и трешем».


#ПОБЕДА #Дакар2019 #КАМАЗ-мастер
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