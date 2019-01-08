«КАМАЗ-мастер» выиграла первый этап «Дакара»

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Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу на первом этапе ралли «Дакар-2019» в зачёте грузовиков.

На соревнованиях, которые проходят в Перу, экипаж под руководством Эдуарда Николаева преодолел расстояние между городами Лима и Писко за 1 час 9 минут и 5 секунд. В первую тройку также попали команды Iveco во главе с голландцем Тоном ван Генугтеном и аргентинцем Федерико Вильягрой, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, участница «Дакара-2019», мотогонщица Анастасия Нифонтова назвала церемонию открытия соревнований «трындецом и трешем».