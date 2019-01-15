IBU выступил с заявлением по отмене спринта на КМ

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по вопросу отмены мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 16 по 20 января.
«Поскольку местные власти решили не отменять чрезвычайное положение в округе Траунштайн, соревнования по спринту не могут состояться в среду (16 января. — Ред.)», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.
Ранее сообщалось, что мужская спринтерская гонка отменена в связи с плохими погодными условиями.
В рамках пятого этапа Кубка мира планируется проведение женского спринта, двух эстафетных гонок и двух масс-стартов.
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