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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что мужской сборной России по биатлону не хватает профессиональных качеств, чтобы на равных бороться с лидерами. На эстафетной гонке чемпионата мира в итальянском Антхольце россияне показали четвёртый результат.

У некоторых участников команды был приличный запас по скорости, это как-то удивляет. Нужно разобраться в причинах. И основной вывод — нам ещё не хватает профессиональных качеств, чтобы бороться с норвежцами...