Международный союз биатлонистов (IBU) обвиняет российский телеканал «Матч ТВ» в пропаганде из-за ситуации с биатлонистом Александром Логиновым.
Международный союз биатлонистов считает, что канал «Матч ТВ» использует всю эту ситуацию с Логиновым как пропаганду. Пропаганду чего, IBU? Ответ Логинова — «Матч ТВ» молодцы, всё делали правильно, а вот IBU сами всё инициировали, и делали нехорошо, — написал в своём Telegram-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
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