Международный союз биатлонистов (IBU) будет придерживаться решений исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Мы будем наблюдать за тем, как Россия поведет себя в сложившейся ситуации, будет ли оспаривать решение в CAS, как будет справляться с отстранением. IBU будет придерживаться решения WADA, — цитирует президента IBU Олле Далина РИА Новости.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).