https://static.news.ru/photo/eb4ef71e-1a86-11ea-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) будет придерживаться решений исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мы будем наблюдать за тем, как Россия поведет себя в сложившейся ситуации, будет ли оспаривать решение в CAS, как будет справляться с отстранением. IBU будет придерживаться решения WADA, — цитирует президента IBU Олле Далина РИА Новости.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).