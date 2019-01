IAAF допустила к соревнованиям российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям. Они по-прежнему будут выступать под нейтральным флагом.

Организация одобрила заявки 42 легкотатлетов из России, в том числе чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене и чемпиона мира в беге на 110 метров Сергея Шубенкова, об этом говорится в сообщении на официальном сайте IAAF. Там же опубликован полный список допущенных к соревнованиям спортсменов. Теперь их заявки должны подтвердить организаторы соревнований, в которых наши легкоатлеты планируют участвовать.

