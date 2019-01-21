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IAAF допустила к соревнованиям российских легкоатлетов

Мария Ласицкене Global Look Press/imago sportfotodienst/Gladys Chai von der Laage

Мария Ласицкене

спорт [ версия для печати ]

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям. Они по-прежнему будут выступать под нейтральным флагом.

Организация одобрила заявки 42 легкотатлетов из России, в том числе чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене и чемпиона мира в беге на 110 метров Сергея Шубенкова, об этом говорится в сообщении на официальном сайте IAAF. Там же опубликован полный список допущенных к соревнованиям спортсменов. Теперь их заявки должны подтвердить организаторы соревнований, в которых наши легкоатлеты планируют участвовать.

Как ранее сообщал News.ru, заявки на получение нейтрального статуса подавали 100 спортсменов. В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций были отправлены лишь 67 из них. 

Также читайте на нашем сайте эксклюзивное интервью Марии Ласицкене. 


#россия #легкаяатлетика #iaaf #спортсмены
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