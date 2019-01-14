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Хромающий Маррей проиграл на старте Australian Open

Энди Маррей Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Энди Маррей

спорт [ версия для печати ]

Британец Энди Маррей уступил в первом круге Открытого чемпионата Австралии испанцу Роберто Баутиста-Агуту в пятисетовом матче. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя семь эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Маррей отметился 20 подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализацией одного брейк-пойнта из пяти.

Маррей передвигался по корту хромая, но физиотерапевта не вызвал.

Ранее британец на специальной пресс-конференции объявил, что завершит карьеру не позднее Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. По словам теннисиста, он терпит боль уже более 18 месяцев.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open-2012, Уимблдон-2013 и 2016. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга.

Как писал News.ru, Шарапова поведала о сексизме в теннисе.


#теннис #AustralianOpen #ЭндиМаррей
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