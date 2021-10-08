Хореограф группы Тутберидзе отреагировал на драку в московском метро

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутбертдзе, высказался по поводу драки в московском метро с участием трёх дагестанцев. Пост он сделал на своей странице в Instagram.

Читаю много комментариев: надо их посадить, их надо повесить. Их никто не оправдывает, но какие причины произошедшего? Сейчас у кавказцев если ты не занимаешься борьбой, то ты не мужик. Новое поколение воспитывается на жестокости и агрессии. У них в головах сейчас: если ты не избил кого-то, не проломил череп, то ты не мужик, — написал Железняков.

С его точки зрения, причина жестокости в том, что в интернете по телевидению можно встретить 20% чего-то хорошего, а 80% — агрессии. Речь, в частности, об сюжетах про убийства, ограбления, криминальные хроники. Также виноваты взрослые, которые неправильно воспитывают детей.

Инцидент произошёл 6 октября, когда группа пьяных мужчин избила Романа Ковалёва, заступившегося за девушку. Против уроженцев Дагестана возбудили дело о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить пострадавшего ведомственной медалью.