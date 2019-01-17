Хоккеисты объявили состав на ЧМ

https://news.ru/storage/news/08e56049b0b0505994f0407fd4140cb2/821c7d6c-75d5-4c42-84b8-490de3b52615_850.jpg Федерация хоккея с мячом России/vk.com

Тренерский штаб мужской сборной России по бенди огласил состав игроков, которые отправятся на чемпиона мира этого года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В составе сборной поедут 18 хоккеистов, 13 из которых являются действующими чемпионами мира. Возглавит команду Михаил Юрьев, помогать ему будут Андрей Пашкин и Николай Емсенко.

Вылет команды на чемпионат мира, который пройдёт в Швеции, запланирован на 22 января. До турнира команда трижды опробует лёд. 26 января состоится первый матч с командой Швеции. Матч пройдёт 26 января.

Завершится чемпионат мира 3 февраля.