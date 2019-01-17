Хоккеисты объявили состав на ЧМ

Тренерский штаб мужской сборной России по бенди огласил состав игроков, которые отправятся на чемпиона мира этого года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
В составе сборной поедут 18 хоккеистов, 13 из которых являются действующими чемпионами мира. Возглавит команду Михаил Юрьев, помогать ему будут Андрей Пашкин и Николай Емсенко.
Вылет команды на чемпионат мира, который пройдёт в Швеции, запланирован на 22 января. До турнира команда трижды опробует лёд. 26 января состоится первый матч с командой Швеции. Матч пройдёт 26 января.
Завершится чемпионат мира 3 февраля.