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Хоккеисты объявили состав на ЧМ

Федерация хоккея с мячом России/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб мужской сборной России по бенди огласил состав игроков, которые отправятся на чемпиона мира этого года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В составе сборной поедут 18 хоккеистов, 13 из которых являются действующими чемпионами мира. Возглавит команду Михаил Юрьев, помогать ему будут Андрей Пашкин и Николай Емсенко.

Вылет команды на чемпионат мира, который пройдёт в Швеции, запланирован на 22 января. До турнира команда трижды опробует лёд. 26 января состоится первый матч с командой Швеции. Матч пройдёт 26 января.

Завершится чемпионат мира 3 февраля.


#сборнаяРоссии #хоккейсмячом
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