Губерниев заговорил о возвращении Шипулина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятность возвращения в большой спорт российского биатлониста Антона Шипулина.
«Мне кажется, если говорить о возможном возвращении Шипулина, то здесь все зависит прежде всего от здоровья. Сейчас в спорте побеждает человек, который на 100 процентов является здоровым со всех точек зрения», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Губерниев также призвал болельщиков поддержать спортсмена на «Рождественской гонке» 29 декабря, которая станет для него прощальной.
Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.