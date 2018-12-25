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Губерниев заговорил о возвращении Шипулина

Дмитрий Губерниев Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Дмитрий Губерниев

спорт [ версия для печати ]

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятность возвращения в большой спорт российского биатлониста Антона Шипулина.

«Мне кажется, если говорить о возможном возвращении Шипулина, то здесь все зависит прежде всего от здоровья. Сейчас в спорте побеждает человек, который на 100 процентов является здоровым со всех точек зрения», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Губерниев также призвал болельщиков поддержать спортсмена на «Рождественской гонке» 29 декабря, которая станет для него прощальной.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#ГУБЕРНИЕВ #биатлон #АнтонШипулин
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