Губерниев заговорил о возвращении Шипулина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятность возвращения в большой спорт российского биатлониста Антона Шипулина.

«Мне кажется, если говорить о возможном возвращении Шипулина, то здесь все зависит прежде всего от здоровья. Сейчас в спорте побеждает человек, который на 100 процентов является здоровым со всех точек зрения», — цитирует его «Спорт-Экспресс».