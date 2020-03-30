https://static.news.ru/photo/924f10ce-723b-11ea-9c09-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19. Биатлонистка заявила, что навещает родственников, а люди, которые выезжают за город на шашлыки, «никому не мешают».

Она говорит, что ей плевать на карантин. Её позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница украинского села была вынуждена извиняться перед односельчанами, которых заразила коронавирусом. Инфекцию женщина привезла из Италии. Самоизолироваться не захотела, ходила на митинги, участвовала в общественных мероприятиях. Спустя несколько дней в селе, кроме её детей и внуков, также заразились глава села и 14 односельчан.