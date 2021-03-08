Губерниев резко ответил на критику Иверсена в адрес Большунова

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику победителя марафона на ЧМ по лыжным гонкам Эмиля Иверсена в сторону Александра Большунова. Норвежец в разговоре с журналистами 7 марта не согласился с вердиктом жюри FIS о дисквалификации своего соотечественника Йоханнеса Клебо после просмотра видеозаписи финиша марафона.

Он считает, что Клебо всегда корректно ведёт себя на трассе. Из-за решения FIS Большунов получил «серебро», хотя изначально завершил 50-километровую дистанцию третьим. Турнир проходил в немецком Оберстдорфе.

Должен был выиграть точно не Иверсен. Он, конечно, молодец, что дотерпел. Однако у многих складывается впечатление, что он липовый чемпион. Он ни при каких обстоятельствах не мог быть ни первым, ни вторым. Только в случае форс-мажора. Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем его послать, — цитирует журналиста портал «Спорт-Экспресс».

Турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Масс-старт завершил соревновательную программу турнира, на котором сборная РФ выступала под нейтральным флагом. Накануне глава РФ Владимир Путин поздравил Большунова. Лидер назвал спортсмена главным героем гонки на 50 км.

Во время соревнований у Большунова произошёл инцидент с норвежцами. Российский лыжник первым вышел на финишную прямую, но в этот момент произошёл контакт с Йоханнесом Клебо, в результате которого россиянин остался без палки и уже не мог бороться за победу. Ему также пришлось пропустить вперёд другого представителя сборной Норвегии — Эмила Иверсена. Позже Клебо дисквалифицировали.

В январе на этапе Кубка мира, на финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой, а после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей. Ранее NEWS.ru писал, что инцидент с участием Александра Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.