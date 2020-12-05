Губерниев назвал Занина проклятым после конфликта с биатлонисткой Павловой

https://static.news.ru/photo/332c4c72-36fa-11eb-b213-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на конфликт корреспондента Дмитрия Занина и биатлонистки Евгении Павловой. Телеведущий оставил сообщение под одной из публикаций спортсменки в социальной сети.

Часть поклонников лыжницы негативно отнеслись к появлению Губерниева в комментариях и попросили его покинуть обсуждение фото.

Проклятый Занин! Евгения совсем иное говорила, — написал Губерниев в Instagram.

Накануне специальный корреспондент «Матч ТВ» на этапе Кубка мира в финском Контиолахти Дмитрий Занин рассказал, почему Евгения Павлова отказалась давать интервью журналистам и обвинила его в давлении. Он отметил, что хотел выяснить все разногласия с лыжницей в личной беседе, но она ответила «нет».

Евгения Павлова после неудачного выступления в спринте, где она заняла 44-е место, заявила, что ей «некомфортно в команде» и «больно до слёз», а также переадресовала претензии в своей неудачной стрельбе тренеру Алексею Волкову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев подтвердил, что ему поступило предложение стать соведущим «Звёзды сошлись» на НТВ. За пробы в шоу спортивный комментатор запросил свою месячную заплату, после чего продюсеры шоу «куда-то пропали». Сумму за пробы Губерниев не называет, прикрываясь коммерческой тайной.

Самое интересное, что это шоу Губерниев никогда не смотрел и, по его словам, понятия не имеет, о чём оно. Журналист шутит, что считал главной темой передачи астрономию.