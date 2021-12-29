Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году
Телеведущий Губерниев: лучший спортсмен России в 2021 году — это Евгений Рылов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:59, 30 декабря 2021
Дмитрий ГуберниевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главная российская победа на летней Олимпиаде в Токио — золото пловца Евгения Рылова, считает спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пояснил в разговоре с «Народными Новостями», что Рылов — лучший спортсмен России, так как он победил в виде спорта, где наблюдается абсолютная гегемония США, Австралии, Китая и других стран.
Первое — золото Рылова на Олимпиаде. Рылов — однозначно лучший спортсмен России. Даже дискуссии не понимаю, потому что человек выиграл в виде спорта, где плавают 200 стран, абсолютная гегемония США, Австралии, Китая и других стран, которые мощно развивают плавание,— сказал Губерниев.
Он также подчеркнул, что победа Марии Ласицкене на Олимпиаде была исторической. Она лучшая спортсменка России среди женщин.
Сюда же я отнесу успех наших синхронисток. С каждым годом их уровень не только расширяется, но и достигает вселенского масштаба, — сказал комментатор.
Губерниев добавил, что можно вспомнить победу на чемпионате мира лыжника Александра Большунова, триумф сборной России в пляжном футболе, успех фехтовальщиков на Олимпиаде.
Телеведущий отметил выступления гимнастов и гимнасток — золотую медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате мира, а также два золота в стрельбе Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде.
Ранее Мельникова после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2021 выложила фото с медалью и раскритиковала средства массовой информации. По её словам, журналисты недостаточно популяризируют спорт в РФ.