Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году

Главная российская победа на летней Олимпиаде в Токио — золото пловца Евгения Рылова, считает спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пояснил в разговоре с «Народными Новостями», что Рылов — лучший спортсмен России, так как он победил в виде спорта, где наблюдается абсолютная гегемония США, Австралии, Китая и других стран.

Первое — золото Рылова на Олимпиаде. Рылов — однозначно лучший спортсмен России. Даже дискуссии не понимаю, потому что человек выиграл в виде спорта, где плавают 200 стран, абсолютная гегемония США, Австралии, Китая и других стран, которые мощно развивают плавание, — сказал Губерниев.

Он также подчеркнул, что победа Марии Ласицкене на Олимпиаде была исторической. Она лучшая спортсменка России среди женщин.

Сюда же я отнесу успех наших синхронисток. С каждым годом их уровень не только расширяется, но и достигает вселенского масштаба, — сказал комментатор.

Губерниев добавил, что можно вспомнить победу на чемпионате мира лыжника Александра Большунова, триумф сборной России в пляжном футболе, успех фехтовальщиков на Олимпиаде.

Телеведущий отметил выступления гимнастов и гимнасток — золотую медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате мира, а также два золота в стрельбе Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде.

Ранее Мельникова после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2021 выложила фото с медалью и раскритиковала средства массовой информации. По её словам, журналисты недостаточно популяризируют спорт в РФ.