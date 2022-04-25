«Грёбаные решатели судеб!»: хореограф группы Тутберидзе раскритиковал ISU

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за отмену этапа Гран-при. В интервью «РБ Спорт» Железняков выразил мнение, что это решение является следствием передела мира между Западом и Азий.

Грёбаные решатели судеб! С каких пор они решили, что могут вершить судьбы людей!? Я всегда говорил и буду говорить, что спорт, искусство и вера должны быть вне политики. То, что они в очередной раз нас ограничили, ничего не значит. Идёт полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы, — сказал Железняков.

Тренер добавил, что призвал страны продолжить «самоубийственную политику русофобии».

По итогам онлайн-заседания Совета ISU было принято решение о том, что Кубок Ростелекома — 2022 не будет включён в серию Гран-при по фигурному катанию. Таким образом, Россия была лишена единственного международного старта в этом сезоне.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала людей, принявших это решение, садистами.