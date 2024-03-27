Грузии впервые в истории примет участие в чемпионате Европы по футболу Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу в 2024 году

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф и впервые в истории получила право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Тбилиси.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузинские футболисты — 4:2. До этого в полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.

Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

Ранее товарищеский матч между сербской «Црвеной звездой» и петербургским «Зенитом» начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Игра состоялась в Белграде. На трибунах фанаты вывесили огромный баннер «Москва 22.03. Скорбим». Футболисты обеих команд при этом сыграли в траурных повязках.