Готовьте попкорн и миллионы: Диас снова атаковал Хабиба

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Нейт Диас

В противостоянии Нурмагомедова и Макгрегора появилась третья сторона

Американский боец мексиканского происхождения Нейт Диас не остался в стороне от вновь разгоревшегося конфликта между самыми популярными бойцами ММА Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Пока те выясняют, кто скулил в драке и для кого прошедший бой станет позором на всю жизнь, младший из одиозных братьев — любителей травки (оба Диаса неоднократно проваливали тесты на марихуану) решил отметиться очередным скандальным постом.

«Я залепил тебе пощёчину, но никто из твоей команды мне ничего не сделал. Живи теперь с этим», — написал Нейт в Twitter.

Ответ Хабиба не заставил себя ждать.

«Ты прятался за спиной охраны и убежал, трус. Это чётко видно на видео. Мы размазали твою команду тем вечером».

Слова Хабиба о трусости оппонента подтвердил и президент UFC Дэйна Уайт. На предложение одного из фанатов организовать бой Нейта с Хабибом он ответил, что в своё время Диас от этого отказался. Откуда же возникла эта давняя вражда и чего пытается добиться сейчас Диас?

You was hiding behind security and ran away coward, it’s clear on the video. We just smashed your team that night you punk pic.twitter.com/xvJoO8thxo — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 13 января 2019 г.

Ответ на последний вопрос очевиден. Не дравшийся 2,5 года с того самого момента, когда он уступил Макгрегору в реванше, стоктонский провокатор пытается привлечь к себе внимание и вернуть гаснущую популярность. Пятираундовый второй бой с Макгрегором дался Диасу столь тяжело, что он решил расслабиться с травкой сразу после поединка и провалил обязательный послематчевый тест, что привело к двухлетней дисквалификации. В конце 2018 года ожидалось, что он вернётся в дело боем с одним из лидеров лёгкого дивизиона Дастином Пуарье, но мероприятие сорвалось из-за травмы соперника. Сейчас Диас хочет вернуться в титульную гонку как можно скорее и если не получить бой с Хабибом, то завершить трилогию с Макгрегором.

Кто победил в драке в гостинице?

Нейт стал первым принципиальным соперником Нурмагомедова, когда дагестанский орёл ещё подлетал к вершине ММА и искал большие вызовы. Уверенно победив осенью 2013 года Пэта Хили, Хабиб понял, что окончательно созрел для боёв с сильными мира сего, и Диас стал его первой желанной целью. Бойцы уже тогда обменивались тёплыми приветствиями, а их бой мог состояться в феврале 2014 года. Изначально в соперники россиянину планировался Гилберт Мелендес, но он в последний момент отказался от боя. Тогда Уайт и сделал предложение Диасу, которое он не принял. Именно об этом факте и вспомнил сейчас президент UFC. Хабибу пришлось ещё полгода ждать столь желанного большого боя (ему дал его Рафаэл дос Анжос), а раздосадованный ожиданием россиянин обвинил Мелендеса и Диаса в трусости и заявил, что готов выйти против них одновременно.

Вторая стычка с Диасом случилась через год на турнире WSOF в Лас-Вегасе. Братья Диасы находились в зале казино «Планета Голливуд» в качестве почётных гостей, а Хабиб приехал секундировать своего двоюродного брата Абубакара и близкого друга Ислама Мамедова, которые в тот вечер одержали победы в клетке. Между Хабибом и Нейтом вспыхнула словесная перепалка в фойе гостиницы, после которой бойцы сцепились стенка на стенку. В Сети существует несколько десятков видеоверсий инцидента, но ни одна из них не позволяет определить зачинщика и победителя конфликта. Служба охраны быстро сработала. Расходятся показания и главных участников.

Так, Диас не раз заявлял, что он вмазал Хабибу, а Нурмагомедов утверждает, что его визави трусливо сбежал. Есть также масса версий о продолжении конфликта вдали от камер. Отец Хабиба Абдулманап говорил даже, что у него есть секретная видеозапись драки, где Диасы получили по полной программе, а Мамедов послал в нокдаун старшего из братьев Ника Диаса ударом ноги. Но пока никакого подтверждения эти слова не нашли, а сам Абдулманап сказал, что не может показать видео, пока его сын находится на контракте с UFC.

Деньги важнее рейтингов

Напоминание фанатам об этой истории с глубокими корнями — не что иное, как попытка раскрутить ещё один возможный бой для Хабиба. Если в конце января он не получит от атлетической комиссии длительную дисквалификацию за знаменитое приземление Орла в зрительный зал после победы над Макгрегором, то уже осенью может провести первую защиту. Самым очевидным соперником представляется первый номер рейтинга и непобеждённый на протяжении почти семи лет Тони Фергюсон. Однако над этим боем витает дух проклятия — он переносился четыре раза из-за травм каждого из бойцов.

Кроме того, для команды Нурмагомедова это не самая выгодная партия, и дело здесь вовсе не в трусости. Говорить о том, что лучшие бойцы мира кого-то боятся, действительно смешно, но и никто не отменял факта, что шоу-бизнес живёт по принципам прагматизма. А расклад таков, что на не самом раскрученном бойце Фергюсоне Нурмагомедов очень много не заработает, а шанс проиграть, потерять титул, а с ним и ореол непобедимости выше, чем в бою с кем бы то ни было.

В этом плане команде российского бойца интереснее повторный кассовый блокбастер с Макгрегором, финал эпического противостояния с Диасом, при раскрутке боя с которым мы узнаем ещё более красочные подробности той драки в августовский вечер, или на худой конец бой с легендарным Жоржем Сен-Пьером, которого многие считают лучшим бойцом ММА в истории.

Тот факт, что Фергюсон в рейтинге стоит под первым номером, а Диас только под десятым, не будет волновать никого, кроме занудных статистиков, когда на кон встанут живые миллионы. А пока пришло время запастись попкорном. В этом году Хабиб скучать нам не даст.