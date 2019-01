Готовьте попкорн и миллионы: Диас снова атаковал Хабиба

Американский боец мексиканского происхождения Нейт Диас не остался в стороне от вновь разгоревшегося конфликта между самыми популярными бойцами ММА Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Пока те выясняют, кто скулил в драке и для кого прошедший бой станет позором на всю жизнь, младший из одиозных братьев — любителей травки (оба Диаса неоднократно проваливали тесты на марихуану) решил отметиться очередным скандальным постом.

Ответ Хабиба не заставил себя ждать.

Слова Хабиба о трусости оппонента подтвердил и президент UFC Дэйна Уайт. На предложение одного из фанатов организовать бой Нейта с Хабибом он ответил, что в своё время Диас от этого отказался. Откуда же возникла эта давняя вражда и чего пытается добиться сейчас Диас?

You was hiding behind security and ran away coward, it’s clear on the video. We just smashed your team that night you punk pic.twitter.com/xvJoO8thxo