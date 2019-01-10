Горнолыжник надышался кислородом и лишился медали

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Штефан Лутц

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила немецкого горнолыжника Штефана Лутца победы на этапе Кубка мира в США в гигантском слаломе. Он также вернёт заработанные на этапе призовые.

Спортсмен обвиняется в нарушении антидопинговых правил, говорится в релизе организации. Сообщается, что между попытками Лутц воспользовался кислородной маской. Использование дополнительного кислорода из баллона в соревновательный период запрещено. На то, чтобы обжаловать решение организации, у немца есть 21 день.

33-летний Лутц победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер-Крике (США) 2 декабря 2018 года.

Как писал News.ru, 90-летний мировой рекордсмен пойман на допинге.