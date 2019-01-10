USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.84 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C16:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Горнолыжник надышался кислородом и лишился медали

Штефан Лутц FIS

Штефан Лутц

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила немецкого горнолыжника Штефана Лутца победы на этапе Кубка мира в США в гигантском слаломе. Он также вернёт заработанные на этапе призовые.

Спортсмен обвиняется в нарушении антидопинговых правил, говорится в релизе организации. Сообщается, что между попытками Лутц воспользовался кислородной маской. Использование дополнительного кислорода из баллона в соревновательный период запрещено. На то, чтобы обжаловать решение организации, у немца есть 21 день.

33-летний Лутц победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер-Крике (США) 2 декабря 2018 года. 

Как писал News.ru, 90-летний мировой рекордсмен пойман на допинге.


#допинг
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 15:27, 10 января 2019
«Макларен» пополнился бывшим боссом «Порше»
спорт 15:03, 10 января 2019
Нурмагомедов поведал о своём будущем
спорт 14:47, 10 января 2019
Нашёлся желающий побить Лебедева
Лента новостей
общество 16:25
Роспотребнадзор доработает проект детского питания
спорт 16:23
Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы
происшествия 16:10
Создан сайт по контролю средств пострадавшим в Магнитогорске
общество 16:07
Мотузную и Шашерина исключили из списка экстремистов
общество 16:05
Россиянам добавят отсрочку от армии
Другие новости
спорт 16:23
Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы
спорт 16:01
Бывший игрок «Реала» назвал команду кладбищем
спорт 15:27
«Макларен» пополнился бывшим боссом «Порше»
спорт 15:03
Нурмагомедов поведал о своём будущем
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top