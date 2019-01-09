Гонщик Васильев аккуратничает на «Дакаре»

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Российский гонщик Алексей Васильев после прохождения второго этапа на ралли-марафоне «Дакар-2019» заявил, что старается ездить аккуратно во время гонок.

«"Тойота" едет хорошо, особо не нагружаем, едем аккуратно, хоть и быстро. В песках проблем не испытываем, мотор выдерживает все нагрузки», — приводит слова Васильева пресс-служба спортсмена.

Также Васильев отметил, что второй участок трассы был несложным. Во время прохождения дистанции была отличная температура, и не пришлось включать кондиционер. Васильев добавил, что после старта (спортсмен занимал четвёртое место. — Ред.) он обогнал польского спортсмена Якуба Пшигоньского, пока тот менял пробитое колесо.

«До финиша ехали третьими, под конец нас догнал Язид Аль-Раджи, обошёл, и ехали на его "хвосте" до финиша», — заключил Васильев.

На втором этапе Алексей Васильев финишировал на 10-й позиции. В общем зачёте «Дакара» он идёт на этом же месте.

Ралли-марафон «Дакар» проходит на территории Перу. «Дакар» завершится 17 января.

News.ru сообщал, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заблудилась во время прохождения второго этапа «Дакара».