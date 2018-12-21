Голодец призвала обратить внимание на детский спорт

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Ольга Голодец

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что год для российского спорта был успешным.

«2018 год действительно для спорта стал успешным. В этом году наши спортсмены удачно выступали на Олимпийских играх, 327 раз российские спортсмены поднимались на пьедестал почёта», — сказала она на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ в Новогорске.

Также она заявила, что домашний чемпионат мира по футболу заложил основу развития спорта и организации спортивных мероприятий. Говоря о теме подготовки спортивного резерва, которая будет обсуждаться на коллегии, Голодец попросила обратить внимание на детский спорт.

«Я знаю, что тему подготовки спортивного резерва будут обсуждать, но я бы хотела просить от имени государства обратить внимание на развитие детского спорта», — сказала Голодец.

В повестку заседания включены вопросы о реализации Указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в городе Токио (Япония); формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.