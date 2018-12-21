USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Голодец призвала обратить внимание на детский спорт

Ольга Голодец Сергей Лантюхов/News.ru

Ольга Голодец

спорт [ версия для печати ]

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что год для российского спорта был успешным.

«2018 год действительно для спорта стал успешным. В этом году наши спортсмены удачно выступали на Олимпийских играх, 327 раз российские спортсмены поднимались на пьедестал почёта», — сказала она на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ в Новогорске.

Также она заявила, что домашний чемпионат мира по футболу заложил основу развития спорта и организации спортивных мероприятий. Говоря о теме подготовки спортивного резерва, которая будет обсуждаться на коллегии, Голодец попросила обратить внимание на детский спорт.

«Я знаю, что тему подготовки спортивного резерва будут обсуждать, но я бы хотела просить от имени государства обратить внимание на развитие детского спорта», — сказала Голодец.

В повестку заседания включены вопросы о реализации Указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в городе Токио (Япония); формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.


#спорт #ОльгаГолодец #детскийспорт #коллегияМинистерстваспорта
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 09:00, 21 декабря 2018
ЦСКА и «Спартак» поспорят за форварда «Саутгемптона»
спорт 08:52, 21 декабря 2018
Форвард МЮ заработал на увольнении Моуринью
общество 19:39, 3 декабря 2018
Голодец: зимой в России будут миллионы туристов
Лента новостей
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
в мире 17:00
Украина выпустит монеты с изображением Севастополя
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
общество 16:55
Суд РФ заочно арестовал Уильяма Браудера
происшествия 16:49
Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца
Другие новости
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
спорт 16:49
Сарри поддержал Моуринью
спорт 16:36
Тарасова отказалась придираться к Загитовой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top