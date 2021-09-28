«Гниющее болото»: хореограф группы Тутберидзе о «войне» болельщиков

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков жёстко обратился к болельщикам фигурного катания. Он призвал поддерживать спортсменов, а не сталкивать их лбами. Своими мыслями специалист поделился на странице в Instagram.

По словам Железнякова, ученицы Тутберидзе переживают сейчас непростой период. Ответственность Олимпиады очень давит на них, поэтому им сейчас особенно нужна любовь и поддержка со стороны, а не постоянное сталкивание лбами и скандалы.

В пример приведу два штаба поклонников Алины и Жени, посмотрите, что вы натворили, эта войнушка продолжается уже несколько лет. А ведь они каждая уникальна и неповторимая в своём роде, и у каждой свой путь, на олимпийской медали жизнь не заканчивается, — сказал Железняков.

Хореограф убеждён, что фанаты должны поддерживать своих фавориток несмотря на результат. Но ещё важнее «не превращаться в гниющее болото».

Ранее сообщалось, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил свои слова о татарской дикции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Ранее он назвал её дикцию причиной, по которой концерт, приуроченный к 50-летию организации, вела Евгения Медведева.