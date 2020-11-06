Глупые и смешные: как спортсмены влипают в жуткие истории

Спортсмены, особенно после завершения карьеры, постоянно попадают в какие-то истории. Кто-то, не зная, как управлять финансами, вкладывает средства в различные пирамиды. Кто-то — в сомнительные бизнес-компании. Кому-то удаётся понять, что первые два пункта — роскошь для глупцов, и, желая казаться более умными, они сами становятся мошенниками. А кто-то, напротив, доверяет всем и вся, переводя деньги на срочное лечение или чьи-то похороны. NEWS.ru составил топ-5 резонансных историй, произошедших со спортсменами и тренерами.

Пятое место

Александр Кержаков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начнём издалека. В январе 2011 года тогда ещё нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков в Арабских Эмиратах познакомился с депутатом Воронежской областной думы Русланом Лесных. Тот предложил футболисту инвестировать деньги в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Воронежской области. Строительством НПЗ в Панинском районе занималось ООО «Модуль», которое возглавлял Михаил Сурин.

Компания получала транши от форварда с февраля 2011 года, но в итоге ни денег, ни завода, ни тем более бумаг о том, что Кержаков является совладельцем предприятия. Всего футболист потратил на завод 300 миллионов рублей. Лишь в 2017 году дело дошло до суда, и по решению инстанции бизнесмен должен был выплатить игроку петербургского клуба больше 345 миллионов рублей. Денег, конечно, спортсмен так и не получил.

В ноябре 2017 года ещё один российский футболист заявил, что у него похитили деньги во время строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Иван Саенко обратился с заявлением в следственное управление МВД Центрального административного округа Москвы. Спортсмен утверждал, что вложил в строительство 150 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. Под подозрение попали учредитель воронежской компании «Модуль» Евгений Ванин и гендиректор предприятия Александр Махиня. История завершилась так же.

Четвёртое место

История с различными пирамидами стара, как мир. Казалось, что все уже давно зазубрили, как таблицу умножения, исход от погружения в этот механизм. Но нет. В 2018 году был основан фонд Gafarov and Partners. Организация представляла себя как первый инвестиционный фонд в России, зарабатывающий на спортивных ставках. При этом, объективно, компания очень напоминала финансовую пирамиду. А уже после того, как люди стали жаловаться, что не могут вернуть деньги, вложенные в проект, всё стало очевидно.

Естественно, основателей фонда Эрика Гафарова и Владимира Сухоплюева поймать не могут, хоть дело и возбуждено. В ловушку попали и точно подпортили себе репутацию футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Александр Кержаков, Владимир Быстров и Руслан Нигматуллин, а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров, которые в социальных сетях рекламировали компанию.

Основателей объявили в международный розыск. Только вот Гафарова это не остановило. В октябре «бизнесмен» объявил о запуске нового стартапа YouWinGafWin. И, конечно же, снова ставки на спорт. Хочется верить, что под этим проектом известные спортсмены больше не подпишутся.

Прекрасная бронза

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников. Немецкий специалист отправился на выездной матч против «Сочи» в одноимённый город. Вечером ему пришло сообщение с неизвестного номера с вопросом, находится ли он сейчас в отеле. На главной фотографии в мессенджере у неизвестного стояла карточка одного из сотрудников клуба, что не вызвало никаких подозрений.

В результате мошенник попросил помочь с лечением родственника. И тренер, не раздумывая, перевёл более 250 тысяч рублей. Позже ложь раскрылась, но вернуть финансы было уже невозможно. «Спартак» обратился в прокуратуру по факту мошенничества. Пока безрезультатно.

Доблестное серебро

Совсем недавно общественность взорвала новость об избиении судьи Романом Широковым.

Инцидент случился 10 августа во время матча четвертьфинала любительского турнира между «Матч ТВ», где после завершения футбольной карьеры Широков выступает в качестве эксперта, и командой «Ничего Обычного». В одном из эпизодов полузащитнику не понравилось принятое арбитром решение, после чего судья намеревался удалить игрока, на что тот ответил ударом. Как итог — Широков буквально нокаутировал судью, а затем добил оппонента ударом ноги.

Ситуация не осталось незамеченной. Арбитр обратился в прокуратуру, снял побои и написал на обидчика заявление. По итогам разбирательства экс-футболист может оказаться за решёткой. Сам он, конечно, считает справедливым наказание в виде штрафа.

Золотая барабанная дробь

Игорь Мусатов Сергей Киселев/АГН «Москва»

Все предыдущие истории являются лишь затравкой перед наиболее интересной. На первое место, наконец, вышел не футбол, а хоккей. И не в лице потерпевших.

Бывший игрок Континентальной хоккейной лиги Игорь Мусатов всегда славился своим бесславным поведением. Не раз его замечали в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля. Да и вообще он отличался особенной страстью к алкоголю. Его загулы по барам можно сравнить разве что со скандальной славой футболиста Александра Кокорина. Несколько раз хоккеиста и вовсе выгоняли из клубов. На этом можно было бы вообще не заострять внимание, если бы Мусатов не стал фигурантом уголовного дела на 45 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года экс-хоккеиста задержали. Как сообщало следствие, он в составе организованной группы убедил бизнесмена Абеляна инвестировать $800 тысяч (что на тот момент равнялось 43,5 миллиона рублей) в покупку криптовалюты. Как только деньги были получены, Мусатов скрылся. Свою вину хоккеист конечно же не признал. Тем не менее Пресненский суд Москвы приговорил бывшего игрока к четырём годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Всё это похоже на сюжет нового фильма. Жаль только, что это совсем не кино.