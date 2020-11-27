Главный тренер ЦСКА раскритиковал форварда за отказ выступать за Белоруссию

https://static.news.ru/photo/c595539c-30dd-11eb-8c0d-fa163e074e61_660.jpg Илья Шкурин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко высказался о решении земляка — форварда «армейцев» Ильи Шкурина — не выступать за сборную Белоруссии. По его мнению, этого делать не стоит.

Ранее Шкурин написал, что отказывается выступать за сборную Белоруссии. Он не желает представлять интересы команды при «режиме Александра Лукашенко».

Гончаренко, критикуя соотечественника, заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что футболист играет для простых людей, а не для главы федерации или президента страны. При этом он добавил, что не комментирует ситуацию в Белоруссии, так как находится за пределами республики и не может объективно судить о происходящем на родине. Однако он осудил избиение мирных жителей, которое практикуется белорусскими силовиками.

Белорусские спортсмены и представители спортивной отрасли страны в августе написали открытое письмо, адресованное властям Белоруссии. В нём они выразили готовность отказаться от выступлений за национальную сборную.

В нём спортсмены заявили, что, в соответствии с конституцией страны, они требуют, чтобы прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы были признаны недействительными и были проведены повторные выборы. Также действующий состав Центризбиркома должен быть отправлен в отставку и привлечён к ответственности. Все задержанные участники демонстраций и политзаключённые должны быть освобождены и реабилитированы.

Кроме того, представители спорта потребовали остановить противоправную деятельность силовиков, проверить законность их действий и наказать виновных в избиениях и издевательствах над задержанными демонстрантами. Ответственные за насилие руководители силовых структур должны уйти в отставку. Все пострадавшие от неправомерных действий силовиков должны получить «полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь».

Как сообщал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил ранее, что Запад пытается «свергнуть строй» в республике, для этого создаются разные схемы воздействия на власть и на него лично, но отстранить президента от должности может только белорусский народ на основании законов страны и конституции.