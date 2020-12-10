Глава ОКР назвал неприемлемым подход Трампа, подписавшего «акт Родченкова»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа подписать принятый конгрессом США антидопинговый «акт Родченкова».

Мы изучили закон, который уже вступил в США. Мы считаем данный подход, который показывает американская сторона абсолютно неприемлемым. В первую очередь необходимо наладить антидопинговую ситуацию у себя в стране. Напомню, что ни одна из коммерческих лиг — ни КХЛ, ни НБА и остальные — не являются участником антидопинговой коалиции, не выполняет требование международного антидопингового кодекса. Мы видели на лицо двойной стандарт подхода к этой проблеме, — сказал он журналистам.

«Акт Родченкова», названный именем информатора о допинге в российском спорте, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность для США преследовать любого человека, если выясняется, что он вовлечён в допинговый сговор на соревнованиях с участием представителей Штатов. Нарушитель может быть оштрафован на сумму до миллиона долларов, также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что вступление в силу «акта Родченкова» вынуждает ведомство разрабатывать меры, позволяющие минимизировать риски для российских атлетов, писал NEWS.ru.