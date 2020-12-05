Матыцин высказался о защите российских спортсменов от «акта Родченкова»

https://static.news.ru/photo/c258df4c-36db-11eb-9baf-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вступление в силу «акта Родченкова» вынуждает Министерство спорта РФ разрабатывать меры, позволяющие минимизировать риски для российских атлетов. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Он напомнил, что международное спортивное сообщество, включая Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), озабочено такой мерой. Принятие документа может внести дисбаланс в организации контроля и осуществления мер противодействия применению допинга.

Одна страна берёт на себя право быть судьёй. Мы относимся к этому негативно, в ближайшее время надо подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

«Акт Родченкова», названный именем информатора о допинге в российском спорте, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность для США преследовать любого человека, если выясняется, что он вовлечён в допинговый сговор на соревнованиях с участием представителей Штатов.

Нарушитель может быть оштрафован на сумму до миллиона долларов, также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Примечательно, что закон не будет касаться североамериканских профессиональных лиг, не следующих кодексу ВАДА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп с оговорками подписал принятый конгрессом «акт Родченкова». По словам главы Белого дома, его сомнения вызвала норма закона, которая требует от правоохранительных органов делиться информацией с Антидопинговым агентством США, что может поставить под угрозу ход уголовных расследований.