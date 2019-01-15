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Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open

Маргарита Гаспарян imago sportfotodienst/Global Look Press

Маргарита Гаспарян

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив на старте турнира китаянку Чжу Линь.

Встреча длилась 1 час 51 минуту и закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элизе Мертенс, посеянной под 12-м номером. Сама Гаспарян занимает 91-ю строчку мирового рейтинга.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 14 по 20 января.

Как писал News.ru, австралиец Попырин победил немца Зверева на Australian Open.


#теннис #МаргаритаГаспарян
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