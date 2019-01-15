Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив на старте турнира китаянку Чжу Линь.
Встреча длилась 1 час 51 минуту и закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элизе Мертенс, посеянной под 12-м номером. Сама Гаспарян занимает 91-ю строчку мирового рейтинга.
Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 14 по 20 января.
Как писал News.ru, австралиец Попырин победил немца Зверева на Australian Open.