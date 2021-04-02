Гараничев победил в масс-старте на чемпионате РФ по биатлону

https://static.news.ru/photo/efffb8dc-946c-11eb-8a85-96000091f725_660.jpg Фото: biathlonrus.com

Спортсмен из Тюмени Евгений Гараничев пришёл первым по итогам гонки с общего старта на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят на территории Ханты-Мансийска.

Дистанцию в 15 километров Гараничев смог преодолеть за 43 минуты и 59 секунд. Биатлонист на четырёх огневых рубежах допустил три промаха. На втором месте по итогам масс-старта основался Антон Бабиков. Ему на преодоление указанного расстояния потребовалось на 1,7 секунды больше, чем лидеру. На огневых рубежах Бабиков ошибся трижды.

Третьим к финишу пришёл Алексей Шевченко. Он отстал от первого места на 3,2 секунды, допустив четыре промаха на четырёх рубежах.

Финальная часть первенства страны по биатлону состоится в воскресенье, 4 апреля.

Как ранее передавал NEWS.ru, сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая преодолели дистанцию с одним кругом штрафа и 13-ю дополнительными патронами.

Второе место заняла команда Тюменской области, уступившая победительницам 26,8 секунды