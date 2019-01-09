Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

https://news.ru/storage/news/b9c4b2695b9c153c92b788f45937a04b/36c7c0bf-f433-480f-bcb4-91f6ca1666bb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Юрий Ганус

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

«Сейчас нам нужен результат — передать базу (Московской антидопинговой лаборатории — ред.) в установленный срок экспертам WADA, которые ожидают получить ее в надлежащем качестве — в немодифицированном и неизменном виде», — цитирует Гануса «СЭ».

Глава РУСАДА подчеркнул, что этот визит — последний. Он отметил, что дата окончания визита экспертов в Москву намечена на 11 января. Ганус также выразил надежду на то, чтобы все задачи рабочей группы будут успешно выполнены.

Эксперты WADA прибыли в Москву 9 января для получения баз данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.

Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.

Ранее News.ru сообщал о том, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о визите экспертов WADA.